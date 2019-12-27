Банки мира анонсировали самое масштабное сокращение персонала с 2015 года

Банки по всему миру объявляют о планах сокращения рабочих мест, которое может стать самым масштабным за последние четыре года, урезая расходы на фоне замедления роста мировой экономики и перехода на цифровые технологии, пишет в пятницу Bloomberg.

По данным компаний и профсоюзов, которые приводит агентство, в текущем году более 50 банков анонсировали сокращение в общей сложности 77 тыс. 780 рабочих мест, что является максимальным показателем с 2015 года, когда под сокращение попали 91 тыс. 448 человек. На банки Европы, которые испытывают дополнительную нагрузку в условиях отрицательных процентных ставок, приходится примерно 82% от общего объема сокращений.

сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С учетом показателя за 2019 год общий объем сокращений в банках за последние шесть лет превысит 425 тыс. рабочих мест. Однако, как отмечает Bloomberg, реальное число может быть еще выше, поскольку многие банки производят увольнения, не разглашая своих планов.

Последним из банков, объявивших о сокращении персонала, стал Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, который намерен уволить около 1,5 тыс. сотрудников.