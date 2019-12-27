В Испании кондитерская фабрика спрятала в новогоднем пироге чек на €10 тыс.

Владельцы кондитерской фабрики Conrado в муниципалитете Ла-Баньеса (автономная область Кастилия-и-Леон) продолжили традицию выпуска пирогов с денежным сюрпризом. На этот раз с целью привлечения покупателей к своей продукции в предновогодние праздники они объявили о предстоящей закладке в один из своих "пирогов волхвов" чека на €10 тыс.

Десерт можно будет приобрести с 29 декабря по 6 января будущего года. Среди огромного количества пирогов, которые испанцы традиционно покупают 6 января в день Богоявления, лишь в одном будет находиться чек. Выпечка данной кондитерской продукции будет продаваться по всей Испании, ее можно будет заказать и в другие города Европы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Впервые идея организации такого рекламного трюка пришла в голову руководству Conrado в 2009 году, когда кондитеры решили привлечь покупателей сюрпризом в €500. После этого сумма закладываемого сюрприза постоянно увеличивалась, пока не достигла €10 тыс.

Как передавали местные СМИ, в 2018 году чек нашла семья из восьми человек из небольшого муниципалитета Моралес-дель-Вино. Одна из счастливиц поделилась, что приобрела пирог через интернет, поскольку знала о существовании премии.