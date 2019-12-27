Сын первого президента Грузии продолжит лечение за границей

Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия идет на поправку – семья планирует отвезти его за границу на реабилитацию, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на супругу Гамахурдия - Анну Джабаури.

Цотне Гамсахурдия подвергся нападению вечером 19 декабря на Гальской улице в центре Тбилиси. По словам очевидцев, несколько человек напали на него, когда он вышел из дома. В ходе завязавшейся драки он получил несколько ножевых ранений и удары тупым предметом, и был доставлен в больницу. В ту же ночь ему были сделаны две сложные операции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Состояние его здоровья стабильное. На компьютерной томографии есть небольшая положительная динамика. Мы все ровно думаем о его переводе (за границу – прим. ред), потому что мы не уверены, что осложнений не будет в будущем… В ближайшие дни будет решено, куда мы его переводим и как", - заявила Джабаури.

Подозреваемые в нападении на сына первого президента Грузии пять человек уже задержаны. Им предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства.