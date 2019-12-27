Экс-президент Пакистана Мушарраф подал апелляцию в суд Лахора на смертный приговор

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф подал апелляцию на вердикт по делу о государственной измене в Высокий суд Лахора. Об этом в пятницу сообщает газета Dawn.

"Специальный суд быстро и поспешно завершил дело [против бывшего президента Пакистана о государственной измене] в то время, как оно было далеко от завершения", - говорится в петиции, подготовленной адвокатом Мушаррафа Азаром Сиддики. "Решение содержало ряд спорных вопросов и противоречивых заявлений", - отмечается в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

17 декабря Dawn информировала, что Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа, находящегося сейчас в ОАЭ, к смертной казни по делу о государственной измене. Обвинения в отношении 76-летнего политика, который занимал пост президента в 2001-2008 годах, связаны с приостановкой им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году.