Рустам Бадасян отметил важность осуществления шагов, направленных на снижение загруженности судов

Одними из важнейших шагов Министерства юстиции РА в 2019 году стали программы, осуществленные в Армении в направлении судебно-правовых и антикоррупционных реформ.

Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Он коснулся судебно-правовой и антикоррупционной стратегий на 2019 - 2023 гг. и программы действий, вытекающих из этого вынесенных, вынесенных на суд общественности и уже утвержденных постановлением правительства.

“Востребованная после революции повестка общества - осуществить амбициозные реформы в судебно-правовой сфере, должна была начаться с разработки подобных стратегий и программ действий, которые мы осуществили в течение довольно короткого периода времени. Всего за 2-3 месяца проекты были готовы и обсуждались на разных уровнях. Эти стратегии четки и измеримы, в то же время амбициозны и осуществимы”, - отметил Бадасян.

Он подчеркнул, что начались переговоры с международными партнерами по финансовому и экспертному содействию в этой сфере.

“Сейчас я не могу опубликовать какую-либо цифру из переговоров о том, каким будет размер финансового содействия, однако оно будет исключительным. Вероятно, в середине 2020 года у нас будут окончательные результаты переговоров, мы узнаем также и финансовые показатели, какая сумма будет предоставлена для осуществления в Армении судебно-правовых и антикоррупционных реформ. Это был самый важный шаг, который я хотел бы зафиксировать в итогах 2019 года”,- сказал министр.

Бадасян кратко перечислил основные темы, предусмотренные стратегиями: это - создание независимой судебной системы посредством непрерывного совершенствования механизмов этики, совершенствование механизмов декларирования имущества судей и возбуждение дисциплинарных производств на основании имущественного нарушения, создание антикоррупционных судов, работы по созданию антикоррупционного комитета, осуществляющего расследование по независимым коррупционным делам, проект закона о взыскании имущества незаконного происхождения и т. д.

“Самая большая проблема, которую мы должны поставить перед собой в 2020 году, - работы, связанные с загруженностью судов. Я бы хотел представить несколько программ, одна из которых уже вынесена на общественное обсуждение. В частности, мы предусмотрели акты ДП, которые зафиксированы видеозаписывающими и фотографирующими устройствами, где производство ясно и четко, совершать по упрощенному производству ", - сказал министр, пояснив, что это предполагает, что судьи не будут каждый раз созывать заседание, дела будут осуществляться по простым, четким процедурам. Благодаря этому можно сэкономить время и обратить внимание на дела, требующие более серьезного рассмотрения”, - отметил министр юстиции РА.