Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана

Президент Республики Армения Армен Саркисян 27 декабря направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касим-Жомарту Токаеву в связи с трагической авиакатастрофой.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян попросил передать свои соболезнования и поддержку родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.