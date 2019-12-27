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Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана

Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана

Президент Республики Армения Армен Саркисян 27 декабря направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касим-Жомарту Токаеву в связи с трагической авиакатастрофой.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян попросил передать свои соболезнования и поддержку родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.




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БелТА

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