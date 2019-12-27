“Су-30 СМ” - настоящий подарок по случаю Дня рождения министра обороны РА

Сверхсовременные истребители “Су-30 СМ” прибыли в Армению в символический день - День рождения министра обороны Армении Давида Тонояна. Пресс-секретарь МО Арцрун Ованнисян сообщил «Арменпресс», что в первой партии, поставляемой в Армению, 4 истребителя. Ованнисян, который считает прибытие истребителей в Армению своей самой большой мечтой, сообщил интересные факты об этом. “Это была настоящая мечта, это подарок ко дню рождения. Господин министр, поздравляю Вас с Днем рождения”, - сказал пресс-секретарь МО.

Он также опубликовал фотографию пилота, который за штурвалом “Су-30 СМ” совершил интересный показательный полет. “Летчик Евгений Вячеславович Аверьянов. Это он сегодня на нашем “Су-30 СМ” совершал эти безумные обороты. Он сын Героя Российской Федерации, летчика В. Аверьянова”, - сообщил Ованнисян.

В церемонии встречи самолетов в Гюмри участвовал также и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Армения ранее заявляла, что собирается приобрести целую эскадрилью (12 истребителей) “Су-30 СМ”.