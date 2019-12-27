Посол ОАЭ в конце года организовал прием года для представителей СМИ

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Армения Мухаммад Иса аль Каттам аль Зааби в конце года организовал прием для представителей СМИ.

Как передает «Арменпресс», он поблагодарил присутствующих за принятие приглашения и от имени правительства Эмиратов поздравил народ Армении.

“Это был год безопасности, уважения и любви, и мы направляем это послание всем странам мира. 2019 год в нашей стране был объявлен Годом толерантности, и эту инициативу в Эмиратах инициировал президент ОАЭ Халифа бин Зайед аль Нахайян”, - отметил аль-Зааби.

Он поблагодарил всех журналистов за приложенные ими усилия и за освещение соответствующих мероприятий. Посол подчеркнул, что и сотрудничество со СМИ способствовало результатам их деятельности. Мухаммад аль-Зааби выразил желание продолжать это сотрудничество и в будущем.

“В течение 9 месяцев моего пребывания в Армении я всегда чувствовал себя в безопасности и всегда получал поддержку со стороны правительства. Сотрудничество между Арменией и ОАЭ в экономической сфере довольно хорошее, здесь действуют 5 эмиратских компаний”, - подчеркнул посол и добавил, что одним из доказательств крепких отношений между двумя странами является то, что за неделю в Шарджу и Дубай осуществляется 12 рейсов.

Мухаммад аль Зааби сообщил, что в течение его деятельности в Армении между странами был подписан ряд соглашений.