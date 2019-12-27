Инспекционный орган на рынке лекарств выявил проблемы сертификации и хранения

Основные проблемы, выявленные на фармацевтическом рынке в 2019 году Инспекционным органом здравоохранения и труда, были связаны с нарушением порядка сертификации и хранения лекарств. Как передает «Арменпресс», об этом сказал руководитель Инспекционного органа Акоп Авагян.

“В 2018 году было 208 производств, в этом году по состоянию на 1 декабря у нас уже 1650 производств, из которых по части лекарств - 264 производства. Были выявлены нарушения порядка сертификации и хранения лекарств. В областях это носит довольно масштабный характер. Например, в хозяйственном магазине получают лицензию и продают лекарства”, - сказал Авакян.

В случае выявления нарушений хозяйствующий субъект не ограничивается только получением штрафа, выдается также и предписание об устранении нарушения. После этого инспекционный орган проверяет исполнение предписания.

По словам Авакяна, до сих пор инспекционный орган не проводил инспекции, а всего лишь осуществлял административные производства либо на основании жалоб, либо по собственной инициативе. Однако с одобрения совета управления на следующий год уже утверждена программа проверок. По рискам определена 191 программа инспекции. При этом больше всего инспекций будет проводиться именно в блоке лекарств. “Лекарства, имеющиеся на рынке, оказались в списке рисков. И мы готовим анкеты”, - сказал Авакян.

Для хозяйствующих субъектов проверки предсказуемы, они, увидев свое имя в списке проверок, могут устранить недостатки. Авакян отметил, что они будут очень рады, если они будут устранены до их проверок. Если хозяйствующий субъект заранее узнал о проверке и устранил нарушение, для нас это гораздо важнее, чем штраф. Однако, даже в 90% этих случаях, мы находим нарушения в связи с хранением лекарств и т.д.”, - сказал он.

Авакян отметил, что жалоб бывает много, особенно в связи с фальшивыми лекарствами, однако он подчеркнул, что фальшивые и незарегистрированные лекарства - разные вещи, и обычный гражданин иногда не различает этого. Препарат может соответствовать требованиям по своему содержанию и описанию, но не быть сертифицированным в экспертном центре. Обнаружив зафиксированное нарушение, инспекционный орган в определенный срок уничтожает или реэкспортирует их.

Инспекционный орган разработал новую программу, благодаря которой граждане посредством программы на своем смартфоне смогут понять зарегистрировано ли это лекарство. Инспекционный орган призывает хозяйствующих субъектов войти в систему сертификации лекарств. “Когда люди видят марку, они могут быть уверены, что лекарство сертифицировано. В следующем году мы хотим ввести другое нововведение. Граждане при любом подозрении могут позвонить по горячей линии Инспекционного органа и получить быстрый отклик”, - сказал Авакян.