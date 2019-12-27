Инспекционный орган на рынке лекарств выявил проблемы сертификации и хранения
Основные проблемы, выявленные на фармацевтическом рынке в 2019 году Инспекционным органом здравоохранения и труда, были связаны с нарушением порядка сертификации и хранения лекарств. Как передает «Арменпресс», об этом сказал руководитель Инспекционного органа Акоп Авагян.
“В 2018 году было 208 производств, в этом году по состоянию на 1 декабря у нас уже 1650 производств, из которых по части лекарств - 264 производства. Были выявлены нарушения порядка сертификации и хранения лекарств. В областях это носит довольно масштабный характер. Например, в хозяйственном магазине получают лицензию и продают лекарства”, - сказал Авакян.
В случае выявления нарушений хозяйствующий субъект не ограничивается только получением штрафа, выдается также и предписание об устранении нарушения. После этого инспекционный орган проверяет исполнение предписания.
По словам Авакяна, до сих пор инспекционный орган не проводил инспекции, а всего лишь осуществлял административные производства либо на основании жалоб, либо по собственной инициативе. Однако с одобрения совета управления на следующий год уже утверждена программа проверок. По рискам определена 191 программа инспекции. При этом больше всего инспекций будет проводиться именно в блоке лекарств. “Лекарства, имеющиеся на рынке, оказались в списке рисков. И мы готовим анкеты”, - сказал Авакян.
Для хозяйствующих субъектов проверки предсказуемы, они, увидев свое имя в списке проверок, могут устранить недостатки. Авакян отметил, что они будут очень рады, если они будут устранены до их проверок. Если хозяйствующий субъект заранее узнал о проверке и устранил нарушение, для нас это гораздо важнее, чем штраф. Однако, даже в 90% этих случаях, мы находим нарушения в связи с хранением лекарств и т.д.”, - сказал он.
Авакян отметил, что жалоб бывает много, особенно в связи с фальшивыми лекарствами, однако он подчеркнул, что фальшивые и незарегистрированные лекарства - разные вещи, и обычный гражданин иногда не различает этого. Препарат может соответствовать требованиям по своему содержанию и описанию, но не быть сертифицированным в экспертном центре. Обнаружив зафиксированное нарушение, инспекционный орган в определенный срок уничтожает или реэкспортирует их.Инспекционный орган разработал новую программу, благодаря которой граждане посредством программы на своем смартфоне смогут понять зарегистрировано ли это лекарство. Инспекционный орган призывает хозяйствующих субъектов войти в систему сертификации лекарств. “Когда люди видят марку, они могут быть уверены, что лекарство сертифицировано. В следующем году мы хотим ввести другое нововведение. Граждане при любом подозрении могут позвонить по горячей линии Инспекционного органа и получить быстрый отклик”, - сказал Авакян.