Почетный император Японии впервые после отречения появится на публике 2 января

Почетный император Японии Акихито вместе со своей супругой Митико впервые после отречения от престола совершит официальный выход на публику 2 января. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, они примут участие в новогоднем поздравлении вместе с другими членами императорской семьи.

Акихито и Митико выйдут на специальный балкон дворца поприветствовать собравшихся жителей Японии трижды в первой половине дня. При этом император Нарухито и императрица Масако совершат в общей сложности пять таких выходов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Поздравление императора является одной из главных новогодних традиций в Японии. Ежегодно для этого ко дворцу приходят тысячи человек. По традиции монарх и члены его семьи приветствуют своих подданных с закрытого пуленепробиваемым стеклом балкона Императорского дворца.