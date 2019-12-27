ГКЗЭК в этом году применила к государственным органам меры ответственности

Производств, осуществленных Государственной комиссией по защите экономической конкуренции Армении, в 2019 году было больше, чем в 2018 году. Подводя итоги года, председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян на пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс» отметил, что эта активность была связана с жалобами граждан и хозяйствующих субъектов.

“Количество инициатив со стороны комиссии мы немного уменьшили и попытались понять, как реагируют хозяйствующие субъекты. Оказалось, что жалоб хозяйствующих субъектов довольно много. По части недобросовестной конкуренции мы имеем увеличение жалоб на 10%. В результате более глубоких исследований нарушений в системе внедрения механизмов ответственности предстала любопытная картина. Например, число дел о злоупотреблении доминирующим положением и раскрытии антиконкурентных соглашений увеличилось почти в два с половиной раза”, - сказал Гегам Геворкян.

Он сообщил, что комиссия в этом году к государственным органам применила меры ответственности. В частности, к судебному департаменту, к Министерству здравоохранения, к полиции. Он представил, что нарушения, по сути, были невелики, однако этим комиссия показывает, что хозяйствующие субъекты также в случае с государственными органами могут прибегнуть к соответствующим мерам. В настоящее время комиссия осуществляет крупномасштабную работу в сфере государственных закупок.

Гегам Геворкян отметил, что в Армении одно из распространенных нарушений - недобросовестная конкуренция. Из выявленных в этом году случаев председатель комиссии выделил дело, связанное с водкой, была предпринята попытка реализовать товар под другим брендом, была проблема с закупкой оборудования для диализа. В сфере молочной продукции также были попытки ввести общество в заблуждение. В настоящее время комиссия начинает глубокое исследование на рынке молочных продуктов и сливочного масла.

“На данный момент могу сказать, что не обнаружено проявлений недобросовестной конкуренции в сфере масла в виде его замены маслом растительного происхождения”, - отметил Гегам Геворкян.