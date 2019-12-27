Поклонники несут цветы к московскому театру "Современник" в память о его художественном руководителе Галине Волчек, которая ушла из жизни в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Прощание с худруком запланировано на 29 декабря.