В гостиницах и гостевых домах Гюмри нет свободных мест: Пашинян вместе с Баласаняном обошли город

В гостиницах и гостевых домах Гюмри нет свободных мест. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министру Армении Никол Пашиняну заявил мэр Гюмри Самвел Баласанян во время его визита в Гюмри.

“Мэр Гюмри уверяет, что в гостиницах и гостевых домах нет места, и они перегружены. Фактически, решение о переводе таможни возымело определенное влияние, поскольку люди приезжают в Армению с целью приобретения автомобилей из других стран, и сейчас центром стал Гюмри”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении губернатора Ширака Тиграна Петросяна и мэра Гюмри Самвела Баласаняна обошел капитально отремонтированные улицы города.