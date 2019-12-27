Число операций на сердце в Медицинском центре Гюмри увеличилось на 45%. Вместо 430 операций на сердце, проведенных в 2018 году в центре Гюмри, в 2019 году было проведено 600 операций. Подводя итоги года, исполнительный директор МЦ Гюмри Армен Исаакян в беседе с журналистами отметил, что операции на сердце в Гюмри проводятся в соответствии с европейскими стандартами. Увеличение количества операций на сердце обусловлено высоким качеством обслуживания.

Как сообщает «Арменпресс», в медицинском центре медикаментозное стентирование для членов семей военнослужащих-срочников осуществляется бесплатно, а для членов семей военнослужащих - за полцены.

В целом увеличилось число стационарных больных. В 2018 году число граждан, получающих стационарную медицинскую помощь в МЦ Гюмри, составило 7 550, а в 2019 году - 8 тысяч.

Заместитель директора МЦ Гюмри Армен Хачатрян обусловил увеличение числа граждан ростом государственного заказа.

“Государственное содействие и осуществление государственных программ в этом году внесли значительные изменения в сферу здравоохранения”, - отметил исполнительный директор Центра Армен Исаакян.

Арменуи Мхоян