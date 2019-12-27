Президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря траурным днем с связи с катастрофой самолета авиакомпании Bek Air, которая произошла в пятницу близ Алма-Аты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - написал он.