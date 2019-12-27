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Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря. Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что в следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

Что касается урегулирования юридических разногласий, то "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

 




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