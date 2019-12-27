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Грайру Товмасяну предъявлено обвинение

Грайру Товмасяну предъявлено обвинение

Председателю Конституционного суда Грайру Товмасяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 УК Армении.

В беседе с «Арменпресс» эту информацию подтвердила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян. “Грайру Товмасяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 УК Армении (злоупотребление должностными полномочиями), что привело к тяжелым последствиям”, - отметила Оганджанян.

Следователи ССС 27 декабря допросили Товмасяна.

По той же статье обвинение предъявлено и бывшему начальнику инспекции по контролю законности аппарата Министерства юстиции Норайру Паносяну. Он, как сообщают СМИ, является крестником Грайра Товмасяна.




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БелТА

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