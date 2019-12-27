Наша борьба не с людьми, а со штангой: Самвел Гаспарян

Сборная Армении по тяжелой атлетике была и остается опорным видом спорта, который на протяжении многих лет, независимо от смены поколений, имел конкурентоспособных спортсменов во всех своих весовых категориях.

В беседе с «Арменпресс» член сборной Армении, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Самвел Гаспарян рассказал о своих достижениях в уходящем году и карьере, о влиянии, которое произвел на него Юрий Варданян в судьбоносный для него момент.

- Самвел, расскажите, пожалуйста, когда Вы начали увлекаться тяжелой атлетикой?

- Я начал интересоваться тяжелой атлетикой с 8 лет. Мой дядя Арутюн Егоян стал моим первым тренером и до сих пор работает со мной. Он посоветовал заняться тяжелой атлетикой. До тяжелой атлетики я увлекался также футболом, гимнастикой, борьбой. Однако самой родной из этих видов спорта стала тяжелая атлетика.

- Многие спортсмены, представляющие Армению, из Гюмри. Откуда в гюмрийцах столько сил?

- Все исходит от нашего старшего поколения. В Гюмри было много легендарных спортсменов. Мы учились от наших старших, поэтому гюмрийские спортсмены такие сильные. Для Гюмри первостепенным является честолюбие.

- У Вас была серьезная травма. Восстановились и приняли участие в ряде международных турниров. Другой спортсмен просто ушел бы из большого спорта. Что дало Вам силы вновь вернуться в большой спорт?

- Перед чемпионатом мира 2018 года я получил серьезную травму. И я решил уйти из большого спорта, потому что это была уже вторая травма. Через несколько дней после травмы скончался Юрий Варданян, дядя моего дяди, Арутюна Егояна. Именно это событие и изменило все, и заставило меня возобновить тренировки. После смерти Варданяна я принял решение продолжить свое дело, сделать невозможное в тяжелой атлетике возможным. После восстановления принял участие в чемпионате Армении.

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1000312.html