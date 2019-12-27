Ожидается, что число пассажиров, обслуживаемых в аэропорту “Звартноц”, превысит 3 млн

Ожидается, что благодаря пассажирам, которые прибудут 30 декабря рейсом Москва-Ереван, число пассажиров, обслуживаемых в Международном аэропорту “Звартноц”, превысит 3 млн. Об этом «Арменпресс» сообщили в ЗАО “Международные аэропорты. Армения”

“30 декабря текущего года, в 10:30, благодаря пассажирам, которые прибудут рейсом Москва-Ереван, число пассажиров, обслуживаемых в Международном аэропорту “Звартноц”, превысит 3 млн, в связи с чем ЗАО “Международные аэропорты. Армения” подготовил сюрприз всем пассажирам рейса”, - говорится в сообщении компании.