Жерар Депардье записал совместный трек с певицей Зарой

Российская певица Зара (Зарифа Мгоян) опубликовала в инстаграме видео, в котором рассказала о том, что записала песню вместе с французским актером Жераром Депардье.

"Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас", — написала Зара.

Судя по видео, они работали над кавером хита 70-х годов "Parole parole", в котором Депардье скажет несколько фраз на русском языке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Чудесно! Какая красивая запись", — прокомментировала @irena_barene.

"Можно слушать бесконечно", — заявила @ya_s_vami2019.

"Вот это новогодний подарок", — написала @irina.ssam.