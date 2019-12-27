Жерар Депардье записал совместный трек с певицей Зарой
12:28, 27 Декабрь, 2019
Российская певица Зара (Зарифа Мгоян) опубликовала в инстаграме видео, в котором рассказала о том, что записала песню вместе с французским актером Жераром Депардье.
"Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас", — написала Зара.
Судя по видео, они работали над кавером хита 70-х годов "Parole parole", в котором Депардье скажет несколько фраз на русском языке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Чудесно! Какая красивая запись", — прокомментировала @irena_barene.
"Можно слушать бесконечно", — заявила @ya_s_vami2019.
"Вот это новогодний подарок", — написала @irina.ssam.