В 2020 году Грузия получит 92,7 % газа из Азербайджана и 6,6 % из России

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава утвердила газовый баланс 2020 года. Согласно документу, прогнозируемый объем поставок газа в Грузию составит 2,57 миллиарда кубометров.

2,39 миллиарда кубометров, или 92,7 процента требуемого объема газа Грузия получит от Азербайджана, в том числе 1,51 миллиарда кубометров от SOCAR и 873,8 миллиона кубометров с месторождения Шах-Дениз.



Согласно прогнозам, поставки из России составят 169,9 миллиона кубических метров газа (6,6 процента), в то время как прогнозируемый объем местной добычи составит 17,9 миллиона кубических метров (0,7 процента).



По сравнению с газовым балансом на текущий 2019 год, в Грузии в 2020 году прогнозируется сокращение поставок и потребления газа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.