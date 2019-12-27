Симфонический оркестр записал оригиналы оркестровых произведений Комитаса

Государственный симфонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Смбатяна записал две оригинальные оркестровые пьесы Комитаса: для струнного оркестра “Память” и для симфонического оркестра “Лесная ночь”.

Как передает «Арменпресс», записи были записаны в студии звукозаписи Общественного радио. Указанные произведения будут храниться в Золотом фонде Общественного радио.

Эта инициатива Государственного симфонического оркестра Армении посвящена 150-летнему юбилею Комитаса.

Кстати, оригинальные произведения Комитаса, написанные для оркестра, впервые были представлены Государственным симфоническим оркестром Армении 1 декабря этого года в Первопрестольном Святом Эчмиадзине в ходе торжества, посвященного 150-летию со дня рождения Вардапета Комитаса.