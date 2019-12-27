В АО НКР разъяснили слухи об инциденте с посылками военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах пояснило распространенную СМИ информацию о том, как командир подразделения одной из воинских частей Армии обороны выбросил из окна второго этажа посылки с едой, отправленные родителями военнослужащих срочной службы.

«Арменпресс» представляет разъяснения Министерства обороны Республики Арцах:

“26 декабря различные СМИ распространили информацию о том, как командир подразделения одной из воинских частей Армии обороны выбросил из окна второго этажа еду, отправленную родителями военнослужащих срочной службы. Считаем необходимым отметить, что до данной публикации для проверки подлинности инцидента немедленно было назначено служебное расследование, по результатам которого были выяснены все обстоятельства инцидента.

Порядок отправки посылок военнослужащим установлен приказом командующего АО. В целях обеспечения безопасности военной службы и сохранения здоровья военнослужащих установлен список предметов и продовольствия, доставка которых в воинскую часть категорически запрещена, в том числе запрещено наличие в посылках скоропортящихся продуктов питания и алкогольных напитков.

Командир подразделения, обнаружив, что, несмотря на озвученные им ранее многочисленные предупреждения, в посылках военнослужащих содержатся алкогольные напитки и скоропортящаяся пища, проявил неуместную горячность и вместо того, чтобы уничтожать запрещенные товары в установленном порядке, выбросил их из окна.

Учитывая проявленное командиром подразделения ненадлежащее поведение в связи с произошедшим инцидентом, последний, по решению командира воинской части, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Командование Армии обороны в связи с произошедшим дало соответствующие указания всем командирам подчиненного звена в направлении исключения подобных случаев в будущем и приносит свои извинения”.