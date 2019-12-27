Выполняются соответствующие действия: полиция о видеоролике, распространенном в социальных сетях

Полиция Республики Армения прокомментировала видеоролик, распространенный в социальных сетях, на котором видно, как после столкновения машин на улице Прошяна в Ереване водитель “Мерседеса” избивает пожилого водителя такси.

Начальник отдела по связям с общественностью, анализу и информации управления информации и по связям с общественностью Полиции Армении Зарзанд Габриелян в беседе с «Арменпресс» сообщил, что в связи с видеоматериалом в полиции проводятся соответствующие действия.

“О результатах сообщим дополнительно”, - сказал он.

26-го декабря в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как после столкновения машин на улице Прошяна в Ереване водитель “Мерседеса” избивает пожилого водителя такси, свалив его на землю, продолжает наносить удары ногами.