В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

"Послание этих учений – мир, дружба и стабильная безопасность", - сказал представитель военно-морских сил Ирана Голямреза Тахани в начале совместных трехсторонних учений в прямом эфире государственного телевидения.

По его словам, учения пройдут на площади в 17 тысяч квадратных километров.

Учения носят название "Пояс морской безопасности", целью которых, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отмечал, что учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники проведут обмен опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчеркивал, что учения не направлены против других стран.

В Пентагоне заявили РИА Новости, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана.