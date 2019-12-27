Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28

По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах. Об этом в пятницу сообщил портал Rappler со ссылкой на местный орган по контролю за стихийными бедствиями.

В четверг Agence France-Presse информировало о 16 погибших.

Как отмечает Rappler, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, а двое получили травмы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тайфун "Фанфон" впервые вышел на сушу 24 декабря. По последним данным, скорость ветра в его пределах составляет около 33 м/с.