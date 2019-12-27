КГД призывает воздерживаться от намерений использовать систему налогов микробизнеса в других целях

С 1 января 2020 года коммерческие организации-резиденты и частные предприниматели, имеющие по итогам прошлого года оборот реализации до 24 млн драмов, могут осуществлять деятельность в системе микропредприятий. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РА, они будут освобождены от государственных налогов по части микропредприятий.

Внедрение системы налогообложения микропредприятий направлено на стимулирование развития малого и среднего бизнеса посредством налоговых льгот. В то же время существуют риски, что внедрение системы налогообложения микропредприятий может быть использовано недобросовестными налогоплательщиками, которые попытаются предложить своим наемным работникам зарегистрироваться в качестве субъекта микропредприятия и, переведя трудовые отношения с ними в поле гражданско-правовых договоров, будут избегать налоговых обязательств.

Следовательно, Комитет по государственным доходам призывает работодателей и лиц, получивших такое предложение, воздержаться от намерения использовать льготную систему налогообложения микропредприятий в других целях.

Комитет одновременно заявляет, что для выявления указанных рисков в КГД имеются соответствующие технические и аналитические возможности, следовательно, случаям уклонения от уплаты налогов таким образом будет дана правовая оценка.