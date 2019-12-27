Япония отправит эсминец в Оманский залив

Правительство Японии отправит в зону Оманского залива эскадренный миноносец Сил самообороны, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 27 декабря, на заседании кабинета министров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо эсминца в залив отправят патрульный самолет, чтобы обеспечить безопасность судоходства в регионе. Зона патрулирования ограничена северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Отмечается, что корабль и самолет не будут заходить в Ормузский пролив или Персидский залив.