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СМИ: в Канаде сошел с рельсов товарный состав

СМИ: в Канаде сошел с рельсов товарный состав

В провинции Британская Колумбия в Канаде 26 вагонов товарного состава сошли с рельсов. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон. Два вагона частично скатились с насыпи в небольшое озеро. Состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасные вещества,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины аварии.

 

 




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