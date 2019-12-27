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Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате

Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате

В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате.

На кадрах видна уцелевшая хвостовая часть самолета, а также обломки носовой части и частично разрушенное здание, в которое врезался лайнер. Автор ролика говорит, что на месте происшествия "уже много трупов".

Самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным строением,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На борту лайнера Fokker 100 находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек, еще 35 пострадали, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.

 

 




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