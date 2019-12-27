СНБ Армении сообщает о раскрытии очередного случая получения взятки

Служба национальной безопасности РА, неукоснительно выполняя возложенные на нее законом функции по противодействию коррупции, раскрыла случай совершения очевидного преступления коррупционного характера должностными лицами администрации общины Ариндж Котайкской области РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что должностные лица администрации села Ариндж под предлогом регистрации на имя некого гражданина земельного участка, находящегося в той же общине, осуществления кадастровых оформлений в пределах своих полномочий в 2016 году совершили незаконные действия. От указанного гражданина они потребовали и в качестве взятки получили 8.000 долларов США, эквивалентных 3.784.000 драмам РА. В результате указанная территория от муниципалитета перешла в распоряжение указанного гражданина.

В следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело по признакам соответствующих статей. Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.