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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране недалеко от АЭС "Бушер"

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране недалеко от АЭС "Бушер"

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в пятницу на юге Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 132 км к юго-западу от города Шираз (население около 1,2 млн человек) и в 58 км к востоку от города Бушер, где находится одноименная АЭС. Очаг залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

 

 

 

 




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