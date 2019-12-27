Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в пятницу на юге Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 132 км к юго-западу от города Шираз (население около 1,2 млн человек) и в 58 км к востоку от города Бушер, где находится одноименная АЭС. Очаг залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.