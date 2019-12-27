Грузия постепенно свыкается с мыслью об утрате монастыря Давид Гареджи

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе на днях заявил, что статус-кво комплекса «Кешикчидаг» поэтапно восстанавливается. Он отметил, что религиозные деятели посещают комплекс и выразил надежду, что заметные результаты по данному вопросу будут достигнуты в начале будущего года в рамках очередного заседания комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы в Тбилиси.

Заявив что, религиозные деятели посещают комплекс, посол З. Патарадзе тем самым негласно выражает признательность азербайджанским чиновникам за предоставление грузинскому духовенству возможности посещать комплекс. А это значит, что грузинские власти уступили свои позиции и мало-помалу примирились с мыслью о потере территории монастырского комплекса. На это косвенно указывает также то, что Зураб Патарадзе в своем обращении называет монастырский комплекс не по-грузински «Давид Гареджи», а на азербайджанский лад «Кешикчидаг».