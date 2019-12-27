Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. Прямая трансляция голосования велась в пятницу на сайте Скупщины - 81-местного парламента страны.

В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви, проголосовал 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. Таким образом документ был принят простым большинством голосов.

Депутаты от оппозиционного "Демократического фронта" ранее потребовали доработки текста в диалоге с СПЦ. Однако правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект. После этого оппозиция заявила, что не позволит провести голосование по документу. В зал заседаний полетел баллончик со слезоточивым газом, а после этого началась массовая потасовка,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Полиция задержала всех депутатов от оппозиции, они были лишены права участвовать в работе парламента на 15 дней. Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.