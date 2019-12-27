Пожарные-спасатели потушили пожары на территориях с травяным покрытием в 10,6 га

26-го декабря в Национальном Центре кризисного управления СС МЧС было получено 9 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более, вспыхнувших на различных травяных участках республики. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что, пожары произошли частности:

в Ереване в административном районе Шенгавит - 2000 кв / м

в городе Гавар Гегаркуникской области - около 250 кв / м

в селе Гегадир Котайкской области - 8 га

в селе Нилоц Лорийской области - 1500 кв / м

в городе Горис Сюникской области - 5000 кв / м

в селе Караундж - около 6000 кв / м

на участке вдоль дороги Мегри-Агарак - 500 кв / м

в селе Дитаван Тавушской области.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.