Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08 : 10 часов 27-го декабря в Армении все автодороги в основном проходимы. На автодороге Апаран-Алагяз местами гололед. В Амасии и Ашоцке Ширакской области идет снег.

«Арменпресс» передает, что согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего дорога закрыта для грузовых автомобилей. Установлена альтернативная дорога Дилижан-Ноемберян-Баграташен.