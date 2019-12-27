Цены на цветные металлы - 26-12-19

ЛОНДОН, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1816.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6213.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1923.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14350.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17250.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2272.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20349.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.