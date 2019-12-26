Ушла из жизни Галина Волчек

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в театре "Современник".

О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря.

Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.