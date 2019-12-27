 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Председатель парламента Арцаха подвел итоги года

“Согласно традиции, председатель НС Ашот Гулян вчера на итоговой пресс-конференции с журналистами подвел итоги деятельности парламента Арцаха за 2019 год. Примечательно, что значительная часть вопросов, озвученных на встрече, касалась предстоящих президентских и парламентских выборов 2020 года. Журналистов, в частности, интересовало, каково мнение главы парламента относительно появления несравнимо большего числа новых партий. Не вызывает ли беспокойство то, что в маленькой стране, в которой число партий едва достигало десятка, в 2019 году почти утроилось, и все претендуют на участие в общегосударственных выборах. Председатель Национального собрания находит подобное явление вполне естественным, нормальным в преддверии выборов и считает, что необходимо всем политическим силам дать возможность проявить себя и завоевать доверие избирателей. По его убеждению, силы, которые выдержат борьбу, уверенно двинутся вперед, а те, которые выбудут, будут вынуждены прекратить свою деятельность, и уйдут с политического поля.

Судя по логике предстоящих в будущем году общегосударственных выборов, очевидно, что они будут проходить в рамках бескомпромиссной, горячей борьбы. На вопрос “АА”, считает ли лидер одной из ведущих политических сил, представленных в парламенте, возможность выступить на выборах единым полем, учитывая бурные развития на политическом поле, реалистичной. Гулян признал, что эта тема очень актуальна, поскольку она исходит из общественных настроений. По его словам, в таком обширном политическом разделенном поле избирателям трудно будет определиться, за какую политическую силу и за какого кандидата голосовать. Поэтому он считает, что процесс будет открыт до регистрации кандидатов в президенты и политических сил, и по законодательству некоторые снимут свои кандидатуры и заявки. “Чтобы идеологическая основа не пропала и не стала третьей направленностью, никогда не надо ошибаться в вопросе выбора”, - сказал А. Гулян. “Избирательные процессы в стране должны осуществляться таким образом, чтобы с точки зрения международного признания это могло стать очень важным сигналом Республики Арцах всему миру” “.

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