Газета “Айастани Анрапетутюн”: Со святым чувством родителей и сыновей

Армянский народ всегда испытывал невероятную преданность и трепетное чувство к рукописным книгам, воплощая в них свою сущность и веру в самоутверждение. Эти пергаментные реликвии хранят в себе наше самое большое богатство - духовные сокровища нации. Каждая из наших древних книг, словно живой человек, прошла свой трудный путь выживания. Армяне и рукописные книги часто были связаны друг с другом святым чувством родителей и сыновей.

И как это почувствовал великий литовский поэт?

“И в Армении, если в семье не рождались дети,

Брали и усыновляли книги,

И до сих пор книга в этой стране, стоит так же дорого, как и дитя

И книги любят здесь, как своих детей”.

Правдивость этих строк Эдуардаса Межелайтиса подтверждается сотнями примеров. Рукописные книги, как и их создатели, были обречены на скитания, блуждали по миру, донося повсюду идеи прекрасного. “Дух армянского народа всегда ценой лишений и страданий находится в непосредственном участии в событиях, происходящих в мире”, - писал академик Д. Лихачев.

Византийские источники свидетельствуют, что в 792 году Рим по какой-то причине выслал тысячи армян в Сицилию, заклеймив их лбы. Они остались на этом острове и стали его жителями. Спустя 11 веков после этого европейские ученые пытались выяснить, кто были те люди, которые игнорируя традиции итальянской или византийской архитектуры, построили в Сицилии восточные церкви базилики в форме креста”.

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