Армения войдет в число 15 ведущих стран мира по темпам экономического роста в 2019 году: Пашинян

Армения войдет в число 15 ведущих стран мира по темпам экономического роста в 2019 году. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал на приеме, организованном в честь бизнесменов по случаю Нового года и Рождества.

«Я хотел бы начать нашу встречу в канун Нового года, если можно так сказать из атаки оппозиции. А что произошло или произошла ли экономическая революция, о которой я говорил, в этом году? За последние 11 месяцев в Армении экономическая активность составила 7,5%, и по самым консервативным сценариям мы будем иметь экономический рост более 7%.

Это показатель номер один в нашем регионе, и я имею в виду не только Южный Кавказ, но и более широкий регион. Это показатель номер один в Евразийском экономическом союзе с очевидным преимуществом, и это показатель номер один в СНГ. По показателям первого квартала этого года мы были первыми в Европе по уровню экономического роста, скорее всего, мы будем, если не первыми, то одними из первых в Европе, и если будем не в десятке, то как минимум в числе 15 лучших в мире по показателю экономического роста в 2019 году», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что все это говорит, чтобы поблагодарить бизнесменов за достижение этих результатов, потому что, по его словам, правительства обычно хвастаются хорошими темпами экономического роста, но правда в том, что эти показатели создаются представителями бизнес-сообщества. «И я хочу поблагодарить вас за то, что вы установили столь высокую планку для нашей страны, и я надеюсь, что успех, которого вы достигли в этом году, станет стимулом и поднимет нашу страну, нашу экономику к новым показателям в 2020 году», - сказал глава правительства.