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Церемония прощания с Грачиком Карапетяном состоится 27 декабря

Церемония прощания с Грачиком Карапетяном состоится 27 декабря

Церемония прощания с управляющим делами министра иностранных дел Армении Грачиком Карапетяном состоится 27 декабря с 18:00-20:00 в церкви Святого Ованеса (Конд). Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в сообщении ведомства говорится:

“С глубокой скорбью сообщаем, что 25 декабря на 86-м году жизни скончался Грачик Карапетян, занимающий должность управляющего делами центрального комитета КПА (Коммунистическая партия Армении), а затем - должность управляющего делами министра иностранных дел Армении. 

С огромной болью сообщаем о кончине нашего коллеги, человека, который благодаря своему многолетнему опыту и самоотверженности внес неоценимый вклад в формирование внешнеполитического ведомства провозгласившей независимость Армении, являясь примером высокого профессионализма и патриотизма для многих поколений сотрудников. 

Церемония прощания с Грачиком Карапетяном состоится 27-ого декабря с 18:00-20:00 в церкви Святого Ованеса (Конд). Церемония похорон начнется 28 декабря в 12:30 с того же места”.




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