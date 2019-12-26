Премьер-министр принял победителей программы “Потенциал”

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял победителей программы технологических стартапов диаспоры “Потенциал”. Программа предназначена для армянских предпринимателей диаспоры и позволяет им вести свою деятельность на родине, локализуя свои стартапы и получая государственное финансирование.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил победителей программы “Потенциал” и подчеркнул важность этой инициативы, направленной на приток армянских специалистов ИТ-сферы из диаспоры на родину. Премьер-министр отметил, что программа проистекает из видения правительства Армении о сегодняшнем дне и о будущем нашей страны, а также представления об отношениях с диаспорой, согласно которому нужно не только скучать по Армении, но и посещать родину, работать здесь, созидать, обогащаться и обогащать. В этой связи премьер-министр Пашинян придал большое значение опыту победителей программы “Потенциал” в технологической сфере и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности на родине.

Победители программы “Потенциал” поблагодарили премьер-министра за поздравления и представили свои стартапы, которые они планируют локализовать в Армении. Идеи победителей программы “Потенциал” 2019 года касаются создания электронных платформ для развития и совершенствования сфер сельского хозяйства, ассенизации, спорта, услуг.