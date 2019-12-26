Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

Президент РФ направил поздравительное послание президенту Республики Армения 

Президент РФ направил поздравительное послание президенту Республики Армения 

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Нового года и Рождества. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на многовековых традициях взаимного уважения и дружбы. Уверен, что дальнейшее развитие союзнических отношений, конструктивное сотрудничество по всем направлениям, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов продиктованы интересами наших народов, а также созвучны обеспечению мира и безопасности в регионе».

Президент РФ пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья и успехов, а армянскому народу - счастья и благополучия.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации