Президент РФ направил поздравительное послание президенту Республики Армения 

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Нового года и Рождества. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на многовековых традициях взаимного уважения и дружбы. Уверен, что дальнейшее развитие союзнических отношений, конструктивное сотрудничество по всем направлениям, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов продиктованы интересами наших народов, а также созвучны обеспечению мира и безопасности в регионе».

Президент РФ пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья и успехов, а армянскому народу - счастья и благополучия.