Спикер НС поблагодарил представителей СМИ за сотрудничество в 2019 году

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян выразил благодарность представителям СМИ, которые освещали работу парламента в 2019 году. Как сообщает Арменпресс, 26 декабря в Национальном Собрании Арарат Мирзоян организовал прием по случаю предстоящих праздников.

«Я считаю наше сотрудничество очень важным. Средства массовой информации иногда справедливо, а иногда и несправедливо высоко оценивали и хвали нашу деятельность, а иногда справедливо, иногда несправедливо выступали с жесткой критикой. Я благодарен им и за первое, и за второе», - сказал Мирзоян.