Южная Корея построит смотровую площадку для туристов у границы с КНДР

Южная Корея построит новую смотровую площадку с видом на КНДР на острове Кёдон у межкорейской границы в рамках усилий по привлечению туристов в регион, сообщила местная администрация.

Новая обсерватория высотой 32 метра и площадью 600 квадратных метров будет построена на вершине 242-метровой горы Хвагэ на приграничном острове Кёдон к 2021 году. Строительство обойдется в 8,5 миллиарда вон (7,3 миллиона долларов США),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Смотровое сооружение на горе Хвагэ станет вторым объектом округа Канхва для наблюдения после Обсерватории Мира на острове Канхва, открытой в 2008 году. С новой площадки можно будет наблюдать равнину Ёнбэк в северокорейской провинции Хванхэ-Намдо.

"Обсерватория Мира на острове Канхва была сосредоточена на теме национальной безопасности. Новая смотровая площадка будет построена в концепте мира и процветания региона. Когда она будет завершена, она поможет оживить региональную экономику", — заявил представитель округа Канхва.