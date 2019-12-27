Мероприятия предстоящие 27 декабря

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 27 декабря, министр юстиции РА Рустам Бадасян выступит с пресс-конференцией. Он подведет итоги работ за года.

С итоговой пресс-конференцией года выступит также и председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции РА Гегам Геворкян.

Специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний представят ситуацию, связанную с гриппом и ОРВИ.

С журналистами встретится новоназначенный председатель Общественного совета Степан Сафарян. Он представит предстоящие планы и программы Общественного совета.

Председатель Союза отечественных производителей Вазген Сафарян на встрече с журналистами представит свои наблюдения о перспективах развития промышленности.

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