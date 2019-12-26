В резиденции президента Арцаха прошла торжественная церемония награждения спортсменов и тренеров 

В резиденции президента Республики Арцах 26 декабря состоялась торжественная церемония награждения арцахских спортсменов и их тренеров, добившихся высоких результатов на международной и отечественной аренах в 2019 году.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в своем выступлении Бако Саакян отметил, что в 2019 году спортсмены Арцаха достигли серьезных успехов, став победителями и призерами на разных первенствах мира, Европы и Республики Армения.

"Все эти победы вдохновляют и обязывают. Вдохновляют в том смысле, что победы свидетельствуют о высокой физической подготовке нашей молодежи, их решимости одержать победу, крепком духе, кропотливой и эффективной работе спортсменов и, несомненно, их тренеров. Обязывают в том плане, что необходимо не только сохранить поставленную планку, но и последовательно повышать профессиональное мастерство. Уверен, что вы в состоянии сделать это. Уверен, потому что достигнутые вами результаты свидетельствуют о том, что вы трудолюбивы, настойчивы, не избегаете трудностей и со всей ответственностью относитесь к решению возникающих перед вами проблем", - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.

В ходе торжественной церемонии глава государства вручил свидетельства о присвоении званий заслуженного педагога НКР, заслуженного деятеля культуры и спорта НКР и заслуженного тренера НКР группе представителей сферы за вклад в дело развития физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва.

Президент Саакян поздравил участников мероприятия с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав им крепкого здоровья, счастья и всех благ, а родине и народу - мира и благоденствия.