Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-12-19

ЕРЕВАН, 26 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 декабря, курс доллара США сократился на 0.08 драмa и составил 479.27 драм. Курс евро сократился на 0.04 драмa и составил 531.61 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.76 драм. Курс британского фунта вырос на 2.44 драмa и составил 622.14 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 3.81 драмa и составила 22837.51 драм. Цена серебра сократилась на 0.04 драмa и составила 270.97 драм. Цена платины сократилась на 2.36 драмa и составила 14114.54 драм.