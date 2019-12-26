Пашинян принял родственником погибшего солдата Артура Аджамяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 декабря принял в правительстве родственников погибшего военнослужащего Артура Аджамяна. Как сообщает Арменпресс, Пашинян выразил соболезнование родным и отметил, что это потеря для всех.

Выслушав родственников, премьер-министр сообщил, что по возбужденному уголовному делу ведется расследование.

«Ведется расследование, и следствие должно выяснить, что произошло. Мы сделаем все возможное, чтобы расследование было объективным», - сказал Пашинян.

На вопрос, почему такие инциденты повторяются, Пашинян ответил:

«Наши дети на улицах продолжают жить с «криминальными» ценностями, искаженным чувством достоинства и невниманием к человеческой жизни. На улицах так называемых «воров» мы представляем в качестве хорошего примера, и не задумываемся о том, как это повлияет на детей. Вот почему мы говорим, что нужно уважать друг друга».

Ранее родственники погибшего солдата Артура Аджамяна закрыли проспект Тиграна Меца в Ереване, требуя встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Согласно сообщению Министерства обороны Арцаха, Артур Аджамян со смертельным огнестрельным ранением был обнаружен 2 декабря в 6:50 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в северо-восточном направлении. Его сослуживец 20-летний Давид Меликбекян был ранен.